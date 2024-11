Nella prima giornata del campionato i crotonesi calano il poker sul campo dei rossoneri. In trasferta vince anche la Morrone che batte 2-0 lo Scalea

Il massimo campionato calabrese è ritornato in campo a ranghi completi, dopo l'esperienza con il mini torneo disputato durante l'ultima stagione condizionata dalla pandemia. Oggi pomeriggio si è giocata la prima giornata che ha visto 16 formazioni scendere sul rettangolo verde. Il risultato a sorpresa arriva dal "Pasquale Castrovillari" di Acri, con i padroni di casa che affondano sotto i colpi del Cotronei Caccuri: finisce 0-4. In trasferta esulta anche la Morrone che batte lo Scalea 2-0, mentre non delude il Locri che vince 2-0 contro il Soriano. Nel big match della prima giornata Sersale e Paolana si accontantano del pari: al vantaggio di Angotti risponde Grandinetti.

Risultati prima giornata

Boca Nuova Melito - Isola Capo Rizzuto 0-0

Città di Acri- CotroneiCaccuri 0-4

Gioiosa Jonica - Roccella 0-0

Locri - Soriano 2-0

Reggiomediterranea - Bovalinese 3-1

Scalea - Morrone 0-2

Sersale - Paolana 1-1

Stilomonasterace - Gallico Catona 1-0