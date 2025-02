Soluzione interna per la panchina biancorossa, il presidente Lucio Marrello chiama Domenico Casciaro, allenatore dell’Under 19 rendese, per sostituire l’ex Andrea Spinelli. Una scelta lampo per cercare di difendere la categoria sebbene i numeri, impietosi, indicano la salvezza come un’autentica impresa da compiere.

«Stamattina ci siano confrontati con l’amico Andrea Spinelli – il pensiero del presidente Marrello ai nostri microfoni – a cui mi lega una amicizia profonda, insieme abbiamo deciso di interrompere il rapporto sportivo. Non mi arrendo, bisogna tentare il tutto per tutto. Conosco Mimmo (Domenico Casciaro ndr) da tanto tempo – conclude il massimo dirigente rendere – ho piena fiducia nel suo lavoro, sono certo che saprà dare ai ragazzi le giuste motivazioni.»

Ai miseri 5 punti in classifica dopo 19 gare, vanno necessariamente aggiunti altri per tentare di conservare la categoria puntando agli incontri dei playout. Al momento la penultima San Luca dista 4 punti, la terzultima Ardore ne ha 14 mentre Castrovillari, quartultima, e Bocale, quintultima, viaggiano con 18 punti. Situazione non facile scorrendo la classifica ma tutto rientra nel possibile iniziando a crederci già dal prossimo turno che impegnerà il Rende già domenica prossima nella difficile trasferta contro il Brancaleone.