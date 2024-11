La quinta giornata del mini torneo vede ben tre vittorie esterne, in casa vince solo il Sambiase che acciuffa i 3 punti all'ultimo istante del match contro il Soriano.

Il Sersale vince in casa della Reggiomediterranea. Dopo un primo tempo in cui i reggini ai punti meriterebbero il vantaggio per occasioni create, nella ripresa i giallorossi segnano con Zurlo al 16' il gol che vale i 3 punti e la conferma del primo posto in classifica.

Vittoria esterna anche per la Vigor Lamezia che a Palmi passa in vantaggio con il calcio di rigore di Nicola Russo, il raddoppio al 37' con Zuppardo con la formazione di casa che al 33' spreca la possibilità del pari: Condemi si fa infatti parare un calcio di rigore. Nel secondo tempo i neroverdi cercano la strada per il gol ma la Vigor è attenta in difesa e riesce a portare a casa il bottino pieno.

Seconda sconfitta consecutiva per il Locri, che dopo il Ko di sette giorni fa in casa della Vigor, oggi pomeriggio perde tra le mura amiche contro lo Scalea. I biancostellati passano al 3' del primo tempo con il quarto gol in stagione di Attilio Angotti, il raddoppio di Richella arriva al 3' del secondo tempo. Per il Locri il gol che accorcia le distanze è di Gigi Dodaro che al 30' trasforma un calcio di rigore.

Partita scoppiettante al Gianni Renda con il Sambiase che batte il Soriano 2-1. Il vantaggio del Sambiase arriva con il gol di Bernardi al 21' del primo tempo. Il Soriano cerca la reazione e pareggia nella ripresa con Dezai (10'). I padroni di casa vogliono i 3 punti e al 37' hanno la possibilità del gol, ma Gaudio calcia sulla traversa un calcio di rigore assegnato dopo il fallo di Romeo. Nel finale gli animi si accendono ed il Soriano resta in 9 uomini: espulsi Cristiano e Bellia. Al 90' Trentinella regala la vittoria ai suoi trasformando un calcio di punizione.

Risultati

Locri - Scalea 1-2

Palmese - Vigor Lamezia 0-2

Reggiomediterranea - Sersale 0-1

Sambiase - Soriano 2-1

La classifica

Sersale 11

Vigor Lamezia 10

Sambiase 9

Scalea 8

Reggiomediterranea 7

Locri 5

Palmese 4

Soriano 0