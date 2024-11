La decima giornata del campionato di Eccellenza vedrà la capolista Locri impegnata in trasferta in casa del Gioiosa Jonica. La squadra allenata da Renato Mancini guida il torneo con 24 punti e, nel derby tutto reggino, cercherà di portare a casa la nona vittoria stagionale. All'inseguimento del Locri ci sono due formazioni: Morrone e Reggiomediterranea, entrambre a 19 punti. I cosentini guidati in panchina dal giovane, ma già esperto, Paolo Infantino ospiteranno a Cosenza il Roccella, mentre la Reggiomediterranea, riceverà al Longhi Bovetto i cosentini dell'Acri, squadra che insegue ancora la prima vittoria in trasferta e al momento naviga nella parte destra della classifica. I rossoneri sono fra le delusioni del torneo e per cercare la scalata verso la zona play off dovranno necessariamente uscire indenni dal match contro i Reggini.

Partita delicata per il Sersale, impegnato nello scontro in casa del Cotronei Caccuri. Mentre la Paolana, che in settimana ha esonerato Pellicori, chiamando in panchina Danilo Fanello, sarà di scena in casa della Bovalinese. Anche Stilomonasterace e Gallico Catona hanno cambiato tecnico nei giorni scorsi. I primi vedranno il debutto di mister Caridi al "Longobucco" di Scalea, contro i padroni di casa allenati da Saverio Gregorace, il Gallico Catona, invece, fare esordire il neo allenatore Natale Iannì nella sfida tutta reggina in casa del fanalino di coda Boca Melito. Incontro che mette in palio punti importanti sarà quello del Sant'Antonio di Isola Capo Rizzuto con i padroni di casa che hanno necessità di un successo per muovere la classifica che li vede attualmente in penultima posizione. Mentre il Soriano con una vittoria andrebbe ad insidiare la zona play off.

Le partite in programma

Bovalinese - Paolana

Boca Melito - Gallico Catona

Cotronei Caccuri- Sersale

Gioiosa Jonica - Locri

Isola Capo Rizzuto - Soriano

Morrone - Roccella

Reggiomediterranea - Città di Acri

Scalea - Stilomonasterace

La classifica