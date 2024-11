Sono iniziate oggi le doppie sedute di allenamento della Gioiese presso il campo sportivo "Cesare Giordano”. La squadra si è messa all'opera, già toccando il pallone, sotto l'occhio attento di mister Mancini e del suo staff. È cominciata la marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Eccellenza 2024/2025. Come proclamato a più riprese dai dirigenti viola, il club ha intenzione di svolgere un ruolo da protagonista in alta classifica.

Per far sì che i pianigiani possano contare sul sostegno del pubblico di casa, autentico dodicesimo uomo in campo, una ditta sta ripristinando il manto erboso dello stadio “Pasquale Stanganelli”, mentre sono attesi dei nuovi irrigatori. In un mese circa dovrebbe essere pronto, quindi in tempo per l’avvio del torneo.

Intanto, domenica 11 agosto, a partire dalle 21:30, presso Piazza Matteotti a Gioia Tauro, la squadra sarà presentata ufficialmente alla città. Le aspettative sono tante, in seguito alla ventata di fiducia profusa dal presidente Filippo Martino.

Le parole di mister Mancini

La rosa a disposizione del nuovo allenatore Renato Mancini sta prendendo forma ed è ancora da completare in qualche tassello. «Ho buone impressioni, il gruppo è disponibile e molto dedito al lavoro – ha affermato il tecnico -.Stiamo analizzando alcuni giocatori. Penso si debba intervenire con scrupolo e fare scelte giuste. Intanto valutiamo il materiale che abbiamo a disposizione, tanti li conosco per averli allenati già. Importante sarà il sostegno dei tifosi. Abbiamo scelto di fare il ritiro in casa anche per coinvolgere sempre più le persone».