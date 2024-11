Sta conquistando tutti, con i gol, ovviamente, ma anche con prestazioni sempre all’altezza. In un torneo grandi firme, la ribalta tocca a Francesco Ientile, giovane centravanti del Gioiosa Jonica, in continua ascesa. Classe 2004, sta convincendo tutti in un processo di crescita sempre più evidente. Ed è proprio Ientile il migliore di giornata nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nel 10° turno la preferenza è ricaduta su di lui e quindi ecco 10 punti per Ientile che fa così il doppio colpo, perché non solo è il migliore di giornata ma, come vedremo, balza addirittura al comando della classifica generale.

Rimanendo alla 10ª giornata, alle spalle di Ientile troviamo Leto dell’Isola Capo Rizzuto, decisivo in particolare sui calci da fermo nella gara con la Promosport. A completare il podio, assieme a Leto, ecco Colosimo, in forza proprio alla squadra lametina. Avendo segnato quattro reti, non poteva mancare nella nostra classifica Salvador della Reggiomed: un poker per riscattare l’errore dal dischetto nel turno precedente. A seguire Pellegrino della Morrone: rigore parato ma altra prova di sostanza. Nella decima giornata vanno quindi a punti: Galletta D. del Brancaleone, Franza del Rende, Staropoli della Gioiese, Scognamiglio dell’Acri e Bernardi della Paolana.

Classifica generale

A un terzo del suo cammino, il torneo di Eccellenza per quanto riguarda la Top Ten, ha un nuovo leader che, come si diceva, risponde al nome di Francesco Ientile. Il centravanti del Gioiosa Jonica è quindi il leader di una classifica cortissima e con distacchi minimi, per cui ogni settimana non sono escluse sorprese e stravolgimenti. Una classifica, lo ricordiamo, che riguarda il rendimento tenuto nel corso delle giornate.

Alle spalle di Ientile, leader con 24 punti, ecco Francesco Stillitano dello Stilomonasterace, al comando fino alla scorsa giornata, adesso in seconda posizione con 23 punti. Il terzo della Top Ten generale è Staropoli della Gioiese, un altro under, classe 2003, che si sta mettendo in bella evidenza. A seguire il suo compagno di squadra Curcio della Gioiese. Fra i migliori dieci dopo un terzo del campionato, troviamo Morabito della Reggiomediterranea, Colosimo della Promosport, Cannitello del Soriano, Le Piane del Rende, Nucera del Brancaleone e Leto dell’Isola Capo Rizzuto.