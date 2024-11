È tornato per ridare solidità al reparto difensivo del Bocale, dopo la sofferta salvezza della passata stagione. Quest’anno gli obiettivi sono diversi, ma Salvatore Scoppetta fa ancora parte del gruppo, al servizio del quale mette esperienza, solidità, carattere, caparbietà, senso dell’anticipo e tanto altro ancora. Nella giornata numero 14 del campionato di Eccellenza, la Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, il migliore è appunto Salvatore Scoppetta.

Dalla sua un’altra prestazione di sostanza, in linea con le precedenti, che gli vale appunto il primato di giornata, su un podio che prevede la presenza di tre difensori. C’è spazio infatti anche per l’esterno Mazzotta del Rende, specialista sui rigori, ma sempre in grado di sprintare e di mettersi in mostra, e poi ecco una conferma, che risponde al nome di Carmelo Nucera, pure in questa stagione fra i migliori dell’intero campionato. Un’altra garanzia di solidità, stavolta nella difesa del Brancaleone.

Scorrendo la graduatoria dei migliori di giornata c’è spazio per il dinamico Manu Solomon del Sambiase, ma anche per Alan Bert, centrocampista di quantità della Dgs Praia Tortora. Non poteva mancare la presenza di Marco Condemi, del Cittanova, abile come rifinitore e anche come finalizzatore. Sotto quest’ultimo aspetto si registra la continuità e quindi la costanza di rendimento di Crucitti del Sambiase. Fra i più bravi del 14° turno ecco infine Sapone del Cittanova, Giorgetti del Soriano e Barbieri della Morrone.

Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) del torneo di Eccellenza per quanto riguarda il rendimento.