Il centravanti ha portato in dote ben 16 punti con le proprie reti alla sua squadra e anche in questa stagione è andato in doppia cifra nel massimo torneo dilettantistico calabrese

Sempre e comunque nel segno di Attilio Angotti. Perché i gol si contano e si pesano. Per la prima volta in carriera, la scorsa estate, aveva scelto di cimentarsi con il torneo di Promozione, ma dopo qualche mese, è tornato in quella che è la sua “riserva di caccia”. Perché è in Eccellenza che il centravanti catanzarese si trova a proprio agio, visto che sono sette stagioni di fila che ci va in doppia cifra e poi quest’anno le sue reti hanno contribuito pesantemente alla salvezza della Paolana.

Per Angotti in 19 gare di campionato sono arrivati 10 centri, ai quali bisognerebbe aggiungere il gol messo a segno contro lo Stilomonasterace, ma solo a fini personali perché quella gara (1-0) è durata fino al 45’ per via del ritiro della formazione ospite e poi il risultato è diventato 3-0 a tavolino. Poco male. Angotti ha trovato il modo di lasciare ugualmente il segno, visto che le sue marcature hanno consentito alla Paolana di conquistare ben 16 punti, risultando il giocatore più determinante del torneo di Eccellenza edizione 2023/24, davanti a Fioretti (14) e Catania (10). Anche se questa graduatoria è indicativa fino a un certo punto, rimane un eccellente risultato per Angotti.

A prescindere dalla “pesantezza” delle reti siglate, il centravanti della Paolana ha dato un evidente contribuito alla prepotente risalita della squadra allenata da Biagio De Domenico, toccando la doppia cifra, mettendosi alle spalle l’ennesimo torneo da protagonista indiscusso. Fra l’altro con la maglia biancazzurra aveva lasciato il segno anche nella stagione 2021/22, con 18 marcature. A Paola per Angotti sono 45 presenze in Eccellenza e 29 reti. Media realizzativa pari a 0,64, decisamente niente male. Ad agosto compirà 36 anni, ma la carta d’identità è un dettaglio per uno che segna così tanto nel massimo torneo dilettantistico calabrese. E quindi appena riaprirà il mercato, al solito non mancheranno le offerte per Attilio Angotti.