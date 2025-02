Il tecnico biancorosso è rammaricato dopo la sconfitta per 1-0 in casa della capolista: «Giocare su quel campo è difficile, ma noi ci siamo riusciti lo stesso e potevamo tranquillamente fare risultato»



Si ferma dopo tre giornate la scia positiva del Bocale che cade contro la capolista Vigor Lamezia, allo stadio d'Ippolito, nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza. Una gara, inoltre, dove i biancorossi l'hanno interpretata nel miglior modo possibile e forse con la sconfitta che risulta anche severa. A decidere la sfida è stato un calcio di rigore trasformato da Rodriguez gli sgoccioli del primo tempo.

Le parole di Lo Gatto

Nella conferenza stampa post partita si è espresso il tecnico reggino, Lo Gatto, manifestando tutto il suo rammarico: «A calcio ha giocato solo il Bocale, poi se vogliamo parlare di altro diciamo che la Vigor Lamezia ha vinto a causa purtroppo di un errore nostro che è sfociato in un calcio di rigore, ma per il resto la mia squadra ha fatto una partita di alto livello contro la prima in classifica, senza dimenticare che non abbiamo un attaccante di ruolo e con Romano che gioca prevalentemente sulla fascia. In ogni caso non penso che la Vigor Lamezia abbia fatto meglio di noi, anzi».



Continua il tecnico: «Giocare a calcio su quel campo è difficile, ma noi ci siamo riusciti lo stesso, inoltre ho sentito il pubblico lametino arrabbiarsi con la squadra, ciò significa che il Bocale attaccava alto e metteva in difficoltà il suo avversario. Sicuramente abbiamo giocato contro una squadra di gran lunga più forte del campionato, ma siamo ugualmente rammaricati per il risultato poiché avremmo potuto tranquillamente portarlo a casa senza rubare niente».