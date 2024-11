La competizione prenderà il via il 31 luglio con il turno preliminare. L'esordio delle due formazioni calabresi è previsto nei trentaduesimi che si giocheranno il 7 agosto: i lupi in casa del Bologna, gli amaranto al Marassi contro la Sampdoria

Sono state ufficializzate dalla Lega Serie A le date della Coppa Italia 2022/2023 e di conseguenza Cosenza e Reggina conoscono ora quali saranno i loro primi impegni stagionali. Il turno preliminare è in programma domenica 31 luglio con in campo le neopromosse in B Bari, Modena, Palermo e Sudtirol.

In Coppa Italia sia il Cosenza che la Reggina, entreranno in campo a partire dai trentaduesimi di finale in programma domenica 7 agosto, in tale data prenderanno parte della competizione anche le altre 15 squadre della Serie BKT.

I lupi dovranno affrontare la trasferta al “Dall’Ara” contro i padroni di casa del Bologna, mentre per la Reggina impegno al “Marassi” contro la Sampdoria. In palio per le due formazioni calabresi il passaggio di turno per i sedicesimi di mercoledì 19 ottobre.

Il calendario della Coppa Italia prevede successivamente gli ottavi di finale mercoledì 11 e mercoledì 18 gennaio 2023. I quarti di finale mercoledì 1 febbraio 2023, con le semifinali di andata previste mercoledì 5 aprile e di ritorno mercoledì 26 aprile. La finalissima di Roma è fissata per mercoledì 24 maggio.

Il quadro completo

Turno preliminare: 31/07/2022

Trentaduesimi: 07/08/2022

Sedicesimi: 19/10/2022

Ottavi: 11/01 e 18/01/2023

Quarti: 01/02/2023

Semifinali: 05/04 e 26/04/2023

Finale: 24/05/2023