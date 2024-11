«Un trofeo estivo che coinvolga tutte le squadre di calcio professionistico calabrese, una Calabria Cup che diventi un appuntamento fisso nel tempo e che sia in grado di sviluppare una sinergia positiva tra le istituzioni, le compagini sportive, gli sponsor, in grado di coinvolgere nel tempo, anche squadre più blasonate ed attivando un circuito positivo in ambito sportivo e sociale». È questa la proposta lanciata dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, nel corso della trasmissione “I fatti del pallone” su LaC Tv, condotta dal giornalista Maurizio Insardà.





«I tempi ormai sono cambiati - ha spiegato il sindaco Falcomatà - le squadre professionistiche ormai fanno una preparazione estiva sempre più improntata al gioco, partecipando a diverse competizioni amichevoli. Perché non pensare dunque all’organizzazione di un torneo di livello, capace di catalizzare l’attenzione mediatica a livello nazionale coinvolgendo i vari soggetti che ruotano attorno al mondo dello sport. Potrebbe essere un’occasione per alimentare anche i flussi del turismo sportivo e implementare i programmi di manutenzione sugli impianti sportivi presenti sul territorio regionale. Spero che la proposta - ha concluso il sindaco - possa essere accolta dai presidenti delle squadre calabresi ma anche dalle istituzioni locali che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella fase organizzativa di questo grande evento sportivo».