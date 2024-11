Stilate le graduatorie per i ripescaggi: il club di Cellino primo per la cadetteria. Il Crotone può ritrovare la Casertana

Si è svolto oggi il Consiglio Federale della Figc che doveva decidere, almeno in parte, cosa fare del caos iscrizioni in Serie B e C, con gli scottanti casi Lecco e Reggina destinati a tenere banco ancora a lungo.

Solo graduatorie

Come preannunciato, non è ancora arrivato il momento delle decisioni ufficiali: oggi Gravina e soci si sono limitati a stilare la graduatoria degli eventuali ripescaggi. in Serie B, in caso di posti vacanti, risaliranno il Brescia prima e il Perugia poi: niente da fare per Spal, Benevento e Foggia, che pure avevano presentato domanda.

Qualora la Reggina non vinca la sua battaglia legale, dunque, il suo posto in cadetteria verrà preso dalle rondinelle o, qualora anche il Lecco alla fine venisse escluso, dagli umbri.

Importante news anche sul fronte Crotone, che nel 2023/24 potrebbe trovarsi a fronteggiare anche la Casertana, seconda ad avere diritto in caso di posti vacanti in Serie C.

Tempistiche

Al momento, però, nessuna novità sulle tempistiche, con l'idea della Figc che rimane quella di aspettare anche il Consiglio di Stato di agosto.