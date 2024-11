Il match tra Catanzaro e Modena, valevole per la dodicesima giornata di Serie B e terminato sul punteggio di 2-1 per gli ospiti, è cominciato con il minuto di silenzio disposto dalla FIGC per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione in Toscana. La commozione in campo è stata accompagnata dal messaggio che i tifosi del Catanzaro hanno voluto dedicare agli storici amici fiorentini. Catanzaro e Fiorentina sono infatti unite da un gemellaggio e un'amicizia che dura oramai da moltissimi anni, così la Curva Massimo Capraro ha esposto uno striscione con scritto: «Firenze non mollare».

Il gemellaggio tra supporter giallorossi e viola è, insieme a quello con il Brescia, il più importante e sentito per la tifoseria del Catanzaro. Un bel gesto da parte dei sostenitori della squadra di casa verso la città che, insieme a Prato, è tra le più colpite dal forte maltempo che ha fatto registrare un bilancio di 7 morti e un disperso.