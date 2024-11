VIDEO | Alla prima esperienza in Calabria, il giocatore della Reggiomediterranea è l’unico ad essere sempre andato a segno in ogni partita disputata

Dieci reti in Campania e altrettante in Basilicata. Doppia cifra con l’Afro Napoli United e con il Moliterno, sempre in Eccellenza.

Una volta in Calabria, Franco Padin, centravanti della Reggiomediterranea, ci ha messo veramente poco per farsi apprezzare e per colpire. Il rodaggio in coppa con due reti alla Ludos Ravagnese e poi, una volta in campionato, eccolo micidiale goleador. Sempre a segno in ogni partita giocata dalla formazione reggina.

Suo il rigore della vittoria al debutto in Eccellenza, nella partita disputata in casa del Boca Nuova Melito.

La domenica successiva un altro centro pesante, stavolta a Valanidi, contro il Sambiase. Franco ha colpito allo scadere, con un micidiale tiro di sinistro, regalando altri tre punti alla Reggiomed.

Il tris in trasferta, a Cosenza contro la Morrone. Uno scatto sul filo del fuorigioco, portiere aggirato e pallone in fondo al sacco.

Saltata per il covid la gara con la Bovalinese, per la squadra reggina nuova trasferta a Cotronei e qui, sotto di due reti, proprio l’italo-argentino ha avviato la rimonta, siglando la prima rete dei reggini, che poi hanno concluso sul 2-2.

Per la squadra di Misiti, prima della sosta, goleada interna contro il Belvedere. Un 5-1 che non ammette repliche e a siglare la prima rete è stato ancora Franco Padin.

Un gol in ogni gara. Un avvio di campionato alla grande. Cinque gol in campionato e due in coppa in sette presenze. È stato lui l’unico calciatore ad aver sempre segnato in ogni partita disputata in Eccellenza.