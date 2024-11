I baby calciatori di Paola hanno battuto il Popilbianco. Decisivi i calci di rigore per il gruppo di mister Novello. Di Calomino il penalty che ha dato il via alla festa

Ci sono voluti ben 28 calci si rigore per determinare la vincente del Campionato Regionale Giovanissimi: a trionfare è la Xerox Chianello di Paola che ha avuto la meglio sulla Popilbianco. I ragazzi di Mister Novello rappresenteranno così la Calabria alla fase Nazionale. Dopo i novanta minuti ed i due tempi supplementari terminati a reti bianche, una incredibile serie di calci di rigore, ben 28, 14 per parte, è Claudio Calomino a realizzare la rete che dà il via alla festa. Nei tempi regolamentari la gara è stata bloccata, con poche azioni degne di nota. La prima al 7’ quando Gualtieri su punizione impegna Farina che si fa trovare pronto. Al 10’ è Tuoto a scagliare un bel diagonale verso la porta ma il tiro termina di poco al lato. Sullo scadere occasionissima per la Popilbianco con Fiorita che ben lanciato dall’ottimo Zampetti a tu per tu con Salerno perde il tempo per la conclusione. Nella ripresa e nei tempi supplementari regna la stanchezza e si arriva così ai tiri di rigore con l’epilogo già raccontato.