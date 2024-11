Le ragazze e i ragazzi guidati dai maestri Rosaria Segreti e Luciano Hera hanno conquistato il gradino più alto del posdio in diverse gare di hip-hop, fusion style e nella categoria dedicata ai balli latino-americani

Uno spettacolo di qualità, energia ed originalità, quello offerto dalla Nadd Academy di Lamezia Terme, in occasione del concorso nazionale Csen “New Hollywood dance” disputatosi in due differenti weekend nella città di Catanzaro.

La Nadd Academy di Lamezia Terme ha rappresentato l’eccellenza della danza lametina, in tutti gli stili presenti nella competizione. Domenica 18 febbraio u.s., nella splendida cornice del teatro Politeama M. Foglietti di Catanzaro, i ragazzi della Naddinbacklash Crew, guidati dal Maestro e coreografo Luciano Iera, sono stati protagonisti indiscussi dell’intera kermesse, conquistando tre primi posti in tutte e tre le coreografie presentate nelle discipline Hip-Hop e fusion style.

Non meno prestigiosi i risultati conseguiti nella seconda parte del trofeo, destinata alle danze latino-americane, durante la quale il “Nadd Latin team” guidato dai Maestri internazionali Rosaria Segreti e Luciano Iera, ha mandato in visibilio l’intero pubblico del Pala Gallo e tutti i presenti. Ben otto i primi posti ottenuti domenica 25 Febbraio. «Siamo felici nel vedere i nostri ragazzi così uniti verso un unico obbiettivo, supportarsi l’un l’altro con un grande spirito di squadra, che è alla base di qualsiasi disciplina sportiva», dichiarano soddisfatti i Maestri.

Di seguito i ballerini partecipanti: Fabiola Scalercio, Mariafrancesca Scalercio, Alessio Vaccaro, Nicola Ferlaino, Alessandra Tiano, Chiara Santangelo, Giulia Molinaro, Mariachiara Gigliotti, Ludovica Mastroianni, Davide Perri, Pietro Butera, Francesco Paola, Giovanni Torcasio, Luana Albisi, Anita Butera, Jolanda Raso, Michela Scalercio, Elena Mastroianni, Marika Sposato, Ludovica Colosimo, Desyree Albisi, Aurora Fazzari, Veronica Mastroianni, Melissa Celano, Annamaria Campisano, Antongiulio Nuzzo, Gaia Ferlaino, Valeria Aiello, Barbara Raso, Marica Mastroianni, Valentina Panebianco, Vittorio Leone, Luigi Cantafio, Mariachiara Defazio Romano, Giandomenica Vaccaro e Tommaso Mascaro.