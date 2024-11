La nazionale del Paese che ospita la ventiduesima edizione della Coppa del Mondo è stata eliminata dal pareggio fra Olanda ed Ecuador. Gli iraniani in festa per il primo successo maturato contro Galles

Il Qatar è già fuori dai Mondiali di casa. La Nazionale del paese che ospita la ventiduesima edizione della Coppa del Mondo è stata infatti appena eliminata dal pareggio fra Olanda ed Ecuador.

L’1 a 1 griffato da Gakpo ed Enner Valencia ha aritmeticamente escluso i qatariori dalla manifestazione, visti i 4 punti che separano la selezione di Félix Sánchez Bas proprio da orange e sudamericani. Fatali le due sconfitte subite nelle prime due giornate, l’ultima nel pomeriggio contro il Senegal, vittorioso per 3-1 su Mohammed Muntari e compagni.

La prima volta

Nella giornata odierna, che si concluderà con la sfida fra Inghilterra e Stati Uniti, si è poi registrata la prima vittoria ad un Mondiale per l’Iran. Il 2-0 al Galles di Gareth Bale ha fatto esplodere la festa nel paese del Medio Oriente, in cui era scoppiata la polemica dopo l’esordio con gli inglesi, prima del quale i giocatori avevano scelto di non cantare durante l’esecuzione dell’inno.

Dolce amaro

Storie mondiali, due volti profondamente differenti - sul piano sportivo - nella stessa giornata: uno, quello iraniano, ride; l’altro, quello qatariota, piange lacrime amare.