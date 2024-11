Si è ritornati in campo allo stadio Nicola Ceravolo, ma l’occasione non è stata una partita bensì il primo allenamento dopo la sosta. Il Catanzaro ha ripreso la preparazione in vista del match valido per l’anticipo della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B, dove tra le mura amiche ospiterà il Lecco. Tutti presenti tranne Iemmello e Katseris.

Il primo sta concludendo la riabilitazione a Cesena, che dovrebbe risolvere definitivamente il problema al ginocchio sinistro (edema osseo) che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite del turno di andata del campionato cadetto. Ma, da quanto si apprende, la sua permanenza in terra romagnola sta per terminare e nel fine settimana il capitano giallorosso dovrebbe tornare nel capoluogo di regione. Buone notizie, insomma, per mister Vivarini che avrà del tempo per testare la tenuta del bomber catanzarese, la quale assenza si è fatta sentire e tanto. L’esterno greco - che continua a far parlare di sé in quanto sono tante le società di A e B interessate -, invece, tornerà domani dalle vacanze.

Lavoro differenziato per Veroli che pian piano sta recuperando alla frattura composta a un dito del piede che lo ha costretto allo stop. Con i “grandi” si sono allenti anche i primavera Belpanno, Rafele, Rizzo e Marcianò. Da domani mattina riprenderanno gli allenamenti al centro sportivo di Giovino.