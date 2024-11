Entrambi i gol nella ripresa, con il difensore e capitano giallorosso che risponde a Riconosciuto. Quinto risultato utile consecutivo per la squadra di mister Crucitti: «Soddisfatto per la prestazione collettiva»

Quinto risultato utile consecutivo per il Cittanova che, pian piano, sta prendendo sempre più quadra e ritmo. Il club giallorosso, infatti, non si piega neanche nella difficile trasferta di Rossano tornando a casa con un buon pareggio per 1-1. Gara molto equilibrata, in un match dal sentore di playoff, e con un primo tempo in cui le due squadre hanno cercato di giocare ma andando negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa, invece, si presenta subito vivace e pimpante, soprattutto nella sua prima metà. Intorno al quarto d'ora, infatti, la formazione locale passa in vantaggio grazie a un Riconosciuto in un buon momento di forma ma, dopo circa sette minuti, il capitano del Cittanova Condomitti la riacciuffa, svettando di tesa e insaccando alle spalle di Di Serio.

Capitan Condomitti in gol

Ritrova il gol dunque il difensore giallorosso che consente al suo Cittanova di tornare imbattuto. Proprio lo stesso capitan, intervistato ai microfoni ufficiali del club dopo la partita, ha detto la sua: «Proprio in settimana parlavamo dell'attesa di un mio gol e alla fine è arrivato davvero, credo che mi tocca pagare una cena. Scherzi a parte, sono contento perché la squadra ha fatto una buona gara, senza dimenticare che questi sono campi difficili e quando riesci a raccogliere dei punti vuol dire che ci sei con la testa e che si sta lavorando bene. Ovviamente quando si fa gol si è sempre contenti, soprattutto per me che faccio il difensore, ma sono maggiormente soddisfatto per la prestazione collettiva. Dedico questa mia rete ai compagni, al mister e soprattutto alla mia famiglia che mi è sempre vicino».

Parole di elogio e stima poi quelle verso il tecnico Crucitti: «Il mister ci mette anima e cuore in quello che fa e, soprattutto, ha voglia e fame di fare bene. Voglia che riesce a trasmettere anche a noi. Non abbiamo un obiettivo preciso ma giocheremo a viso aperto tutte le partite. Stiamo compensando bene nonostante le varie e pesanti assenze, ma chi entra in campo fa bene e e questo vuol dire che siamo tutti sul pezzo»