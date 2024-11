Virtus in vantaggio con Giovinco che viene raggiunta dal colpo di testa di Gigliotti nel primo tempo. Nel secondo Squali sotto anche numericamente per il rosso a Gigliotti ed il jolly di Fornito. La chiude Polidori su una sciocchezza di Rojas entrato da poco. Seconda sconfitta consecutiva con 6 goal presi

A Francavilla Fontana, Zauli si presenta con Loiacono, Gomez e Vuthaj all’esordio dal primo minuto (con il recuperato Tumminello a riposo in panca) e con un 4 4 2 che aveva presentato solo lo scorso anno a cavallo della sfida di ritorno contro il Catanzaro, che già contava pochissimo. Mister Villa, che ha sostituito Calabro di cui era secondo proprio a Catanzaro, deve cancellare lo zero alle caselle punti e goal fatti nelle sue due prime gare da trainer nella terza serie e lo fa, come preannunciato, cambiando modulo con due trequartisti ed una punta.

Primo tempo

Sintetico su dimensioni vicine al minimo, ed i lanci e rilanci si alternano nei primi 15 minuti senza particolari fremiti con capitan Gavazzi che lascia il posto a De Marino quasi subito tra i padroni di casa. Gara che diventa quasi noiosa e che si fa seguire solo per una spasmodica attenzione dei padroni di casa su preventive e linee di passaggio sporcate se non occluse a Petriccione e compagni. Da segnalare solo uno schema su punizione dalla destra proprio con Petriccione che serve corto per Vitale il quale pesca in area Gigliotti ma il suo colpo di testa fa la barba al palo alla destra di Forte. Ma su punizione tra l’altro contestatissima, passano in vantaggio i padroni di casa col primo tiro in porta di Pepè Giovinco che pennella con pregevole dote tecnica che è certamente cifra familiare visto che parliamo del fratello del più famoso Sebastian.

Il Crotone non diventa una furia, e merito è certamente dei padroni di casa che ovviamente sono anche rinfrancati dal vantaggio. Eppure al 34’ i rossoblù potrebbero pareggiare con Giron che riceve dalla destra da Leo che da ottima posizione manda alto dimostrando che se si insistesse sui cambi di gioco le armi letali potrebbero essere innescate. Al 40’ ci pensa il capitano Gigliotti che di testa finalmente ottimizza le diverse opportunità su palla ferma, questa volta su corner dalla sinistra battuto da Giron. Si va al riposo con il Crotone che prova sterilmente a “comandare” la gara.

Secondo tempo

Il Crotone riprova a fare la gara senza cambiare subito se non per Vitale che cerca quasi di fare il sotto punte che rimangono Vuthaj (più largo) e Gomez. Ma è Fornito che riporta avanti la Virtus rubando palla a Felippe, probabilmente commettendo anche fallo, e da fuori supera Dini pescando il jolly e facendo lamentare Gigliotti che in 5 minuti becca due gialli ferali (il primo per proteste appunto ed il secondo per una entrata che ferma una ripartenza che poteva poi essere decisiva). Il Crotone ci prova comunque a non avere fretta e raddrizzarla e Tribuzzi sfiora la traversa dopo l’entrata di D’Errico per Felippe e comunque attraversa il suo momento migliore anche se il pericolo ripartenza è dietro l’angolo con Dini che è decisivo su Di Marco. Ma nonostante la buona volontà è Rojas che la chiude nel senso che su una incredibile sciocchezza serve praticamente l’avversario Macca che può assistere Polidori che la chiude. Seconda sconfitta consecutiva con 6 goal presi. C’è da cambiare completamente registro.

Il tabellino

Virtus Francavilla (3-4-2-1): Forte; Accardi, Gavazzi (dal ‘9 De Marino), Monteagudo; Di Marco, Biondi (dal 76’ Izzillo), Fornito (dal 63’ Risolo), Nicoli; Giovinco (dal 63’ Zuppel), Macca; Artistico (dal 76’ Polidori). Allenatore: Alberto Villa.

Crotone (4-4-2): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron (Crialese dal 72’); Petriccione, Felippe (dal 61’ D’Errico), Vitale (Rojas dall’83’), Tribuzzi; Gomez (dal 72’ D’Ursi), Vuthaj (dal 72’ Tumminello). Allenatore: Lamberto Zauli.

Arbitro: Domenico Mirabella

Marcatori: Giovinco (VF) al 26’, Gigliotti (KR) al 40’; Fornito (VF) al 51’

Ammoniti: Biondi (VF) al 26’; Monteagudo (VF) al 46’ p.t.; Gigliotti al 51’ ed al 56’; Fornito al 60’; Zuppel al 69’; Polidori (VF) all’88’, D’Errico (KR) al 95’ Espulsi: Gigliotti (KR) al 56’ per doppio giallo