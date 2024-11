Finita l’attesa per i tifosi di Crotone e Messina che scoprono le prime formazioni che scendono in campo per il primo match ufficiale della stagione 2024/25: allo Scida va di scena il turno preliminare di Coppa Italia di Serie C.

L’allenatore del nuovo corso della squadra dei Vrenna, Emilio Longo non ha a disposizione il difensore centrale Di Pasquale per squalifica, al suo posto spazio al giovane D’Aprile prodotto del vivaio rossoblù. Per il resto tutti disponibili tranne Leo, Spaltro e Nicoletti non inseriti nella lista dei 25 convocati dove c’è invece anche Gallo (in panca ovviamente), ultimo arrivato al Crotone, centrocampista fortemente voluto dal tecnico che lo ha già allenato al Picerno; gioca Gomez dato per partente con Tumminello tra i disponibili. Il Messina, attualmente in ritiro a Zafferana Etnea, arriva in Calabria, nonostante il tecnico dei messinesi Giacomo Modica avrebbe desiderato qualche giorno in più per preparare adeguatamente la squadra prima dell’esordio stagionale anche perché ci sono solo 16 tesserati, mentre diversi altri sono aggregati al gruppo senza aver ancora formalizzato il loro contratto. L’attacco è particolarmente carente, con i soli Petrungaro e i giovani under Mamona (in panchina), proveniente dal settore giovanile della Cremonese, e Anatriello, in arrivo dal Bologna.

Primo Tempo

Tutti pronti si inizia, occasione inedita, 3 minuti prima. Ed al terzo minuto arriva il primo traversone insidioso di Rispoli a rompere un ritmo non certo arrembante. Gomez due minuti più tardi calcia su punizione alto di potenza. Dopo un quarto d’ora di gioco prosegue un clima agonistico che segue la tremenda calura. Al 19’ Anzelmo arriva con i tempi giusti al buon invito di Petrungaro ma non inquadra la porta. Al 24’ cooling break che prosegue a bordo panchina. Alla ripresa altra buona iniziativa di Petrungaro nuovamente sprecata dai suoi a centro area. Al 31’ prima azione degna del Crotone conclusa da un buon Silva che controlla bene, ma calcia debole dalla sinistra. Al 38’ dopo un paio di calci d’angolo infruttuosi, Spina è salvato dall’arbitro che fischia fuorigioco su un “tap in” calciato alle stelle su buona azione di Vitale respinta da Curtosi. Arriva il fischio di fine primo tempo dopo che Garofalo spreca di testa in area piccola rossoblù.

Secondo Tempo

Longo fa entrare subito Tumminello per Spina, cambiando modulo. Nei primi minuti è però il Messina a stazionare nella metà campo di casa tanto che Ortisi al 47’ colpisce anche un palo dopo un ottimo intervento di Sala. La gara comunque prende vigore con il Crotone che prova invece a non cambiare con Tumminello che prova a fare il sottopunta centrale, spostando Vitale più a sinistra. Al 52’ l’ex Roma ed Atalanta riesce anche a girarsi e concludere con Curtosi che si salva in angolo. Al 55’ Giron impegna nuovamente il numero 1 del Messina. Il Crotone prova ad insistere ma gli etnei tengono e danno segnali di saper ripartire in velocità. E Tumminello tira fuori dal cilindro il goal dell’anno: poco superata la linea di centrocampo vede fuori Curtosi e lo castiga con un pallonetto stratosferico. Modica prova a scuotere i suoi con tre cambi: entrano Mamone, Simonetta e Pedicillo per Petrungaro, Frisenna e Ndir. Ci provano i siciliani ma lasciando più spazi per le ripartenze pericolose di Gomez e compagni. Entrano anche Di Palma per Anzelmo e Gallo per Schirò ed il Messina spreca l’occasione più ghiotta: Mamona arriva a centro area piccola a poter calciare comodo ma “sguiscia” la palla autodisinnescandosi. Entra anche Morleo per Ortisi in una gara diventata poco decifrabile tatticamente, anche per il “naturale” sfilacciamento di atleti con duri carichi in corpo. Dopo una fase di possesso in controllo dei suoi con qualche conclusione da fuori, anche Longo spende l’ultimo slot al minuto 87 entrano Oviszach e Groppelli per Vitale e Silva. La gara si conclude con 5 minuti di recupero con il Crotone che riesce a far girare palla rischiando su una conclusione di Mamone al 93' che scheggia la traversa e Gomez che subito dopo sparacchia altissimo da solo di fronte a Curtosi sul contropiede successivo.

Crotone 1 Messina 0

CROTONE 4-2-3-1 Sala; Rispoli, Cargnelutti, D’Aprile, Giron; Schirò (dal 70’ Gallo), Vinicius; Spina (dal 46’ Tumminello), Vitale (dall’87’ Groppelli), Silva (dall’87’ Oviszach); Gomez.

All Longo.

MESSINA 4-4-2 Curtosi; Lia, Manetta, Marino, Ndir (Pedicillo dal 62’); Anzelmo (dal 71’ Di Palma), Ortisi (dal 79’ Morleo), Frisenna (Simonetta dal 62’), Garofalo; Anatriello, Petrungaro (Mamona dal 62’).

All. Modica.

RETI: Tumminello (KR) al 59’

ARBITRO: Andrea Migliorini

AMMONITI: al 40’ Rispoli (KR)