Nel calcio degli ultimi anni ci sono silenzi che parlano più dei proclami, ed il nuovo laboratorio Crotone targato Vrenna/Amodio/Longo non fa eccezione: anzi! Il mister non ancora presentato alla stampa, già da dopo domani quando ci saranno tutti e 31 calciatori convocati, dovrà innanzitutto scegliere chi, secondo lui, (tranne quelli certamente in partenza, come il portiere Dini su tutti) deve assolutamente rimanere per fare blocco del suo nuovo progetto che sarà certamente marca giovani. Anche se le ragioni di un mercato che difficilmente in serie C decolla prima di agosto inoltrato, potranno dare certezze sulla volontà di cedere prima di acquistare, vista la palesata volontà del direttore generale Raffaele Vrenna nel presentare il suo nuovo e giovane direttore sportivo Antonio Amodio, di ritornare all’antico e vincente “modulo” di puntare a rose giovani e senza assilli di vittoria.

Dovranno così essere cancellate le delusioni di due retrocessioni consecutive che hanno “costretto” il Crotone dei miracoli a ripartire da una serie C che non può più essere considerato un ridimensionamento, con in mezzo la questione stadio che mette ancora a rischio lo svolgimento allo Scida della prima uscita stagionale che per la Coppa Italia dovrebbe vedere il Messina ospite del Crotone il prossimo 10 agosto. Se non è dato ancora sapere se il cronoprogramma dello smantellamento della tribuna che deve far spazio ai sondaggi di Antica Kroton, c’è infatti la quasi certezza che la sua copertura con plinti verrà rimossa molto probabilmente a cavallo della prossima pausa estiva. Anche per questa ragione tarderà la campagna abbonamenti ed il conseguente monitoraggio della temperatura di gradimento della tifoseria di questo nuovo progetto.

Dunque tutte le (scarne e contraddittorie) voci di mercato si possono ridurre all’affare quasi concluso in uscita di Alessio Tribuzzi verso Avellino che non apre al possibile e prematuro interessamento all’ala Raffaele Russo nel percorrere la strada inversa. Così come sono assolutamente interlocutorie le strade che potrebbero portare alleanze con Torino e Fiorentina per accedere a qualche giovane importante, piuttosto che nomi specifici quali Gabriele Artistico della Virtus Francavilla, piuttosto che Gilli e Gallo, entrambi conosciuti da mister Emilio Longo che li ha allenati al Picerno. Più certezze arrivano dai partenti in pectore come Dini, Vitale, D’Ursi, Bruzzaniti e Pannitteri a cui si aggiungerebbe bomber Guido Gomez se arrivasse a concretizzarsi una buona offerta che potrebbe arrivare anche dalla serie cadetta. Ma le situazioni certamente più complicate arrivano dai profili di Nicoletti, Rojas, Loiacono, Rispoli e Schirò per cui non sembra ci siano liste di squadre a fare la fila per acquisirli. Mentre tra le “sentenze” più attese direttamente dal mister ci sono i ruoli da assegnare a Vinicius Di Stefano Negro, Lucas Nascimento Felippe, Dimitar Kostadinov, Jurica Jurcec, Enrico Ovizsach, Riccardo Stronati, il portierino Francesco Pio D’Alterio e l’altro bomber ritrovato Marco Tumminello.