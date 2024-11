Il Crotone si congeda dalla Serie B e dai suoi tifosi subendo la ventesima sconfitta stagionale. Nelle 38esima e ultima giornata del campionato cadetto i pitagorici perdono 1-0 allo Scida contro il Parma. Il match tra le due formazioni che non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione inizia su ritmi blandi. Il primo sussulto arriva con la doppia conclusione di Cangiano murato da Turk.

A far balzare tutti sulla sedia ci pensa però Festa alla mezzora. Il portiere rossoblù nel tentativo di spazzare il pallone calcia direttamente addosso a Vazquez che firma cosi il vantaggio dei ducali.

Secondo tempo

Il film della partita ci porta al secondo tempo e alle proteste pitagoriche per un presunto tocco con il braccio di Cobbaut sull’assist di Maric: l’arbitro lascia correre. Vazquez ci prova dal limite ma questa volta trova la bella risposta di Festa che manda in angolo. Dalla bandierina Juric mette i brividi al Crotone: solo il palo salva gli uomini di Modesto. Ad una manciata di secondi dal triplice fischio arriva l’occasione per il pareggio ma Turk dice no al tiro di Marrass. È l’ultima azione della sfida ma soprattutto l’ultima del Crotone in Serie B.

Il tabellino

CROTONE: Festa; Cuomo, Golemic, Nedelcearu (1’st Canestrelli); Calapai, Awua, Schirò, Schnegg (23’st Sala); Marras, Cangiano (23’st Kargbo); Maric. A disp.: Saro (GK), Tornaghi (GK), Serpe, Mondonico, Vulic, Emre Güral, Kone, Mogos, Borello. All. Modesto

PARMA: Turk; Delprato, Osorio (44’st Valenti), Cobbaut; Coulibaly (29’st Rispoli), Sohm, Juric, Oosterwolde (29’st Zagaritis); Vazquez; Inglese (44’st Bonny), Benedyczak (20’st Tutino). A disp. : Piga (GK), Borriello (GK), Brunetta, Traore. All. Iachini

ARBITRO: Colombo di Como

MARCATORE: 30’pt Vazquez (P)

AMMONITI: 34’pt Coulibaly (P), 26’st Osorio (P)