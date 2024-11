Dopo l’esonero di Montella, “Ringhio” ha affrontato la sua prima uscita pubblica con i giornalisti in compagnia del suo conterraneo

Parla calabrese il nuovo corso del Milan. Dopo l'esonero di Vincenzo Montella, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha chiamato come nuovo allenatore Gennaro Ringhio Gattuso, chiamato al difficile compito di risollevare una squadra in crisi di risultati.

Qualche anno fa, in una famosa intervista, disse che lui "pensa e parla in calabrese, è più comodo".

Oggi ha sfoderato una battuta quando gli hanno chiesto se avesse già avuto modo di parlare con la proprietà del Milan: "Non ho ancora parlato con il presidente YongHong Li, lui non parla inglese e nemmeno in calabrese, ci mancava un interprete, ma nei prossimi giorni troveremo il modo di farlo".

