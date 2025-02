È partito il conto alla rovescia per un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati di sport a Reggio Calabria. Domenica 23 febbraio, alle ore 20.30, il PalaCalafiore accoglierà una sfida emozionante: Italia-Ungheria, un match valido per la qualificazione a FIBA EuroBasket 2025.



Il sindaco Giuseppe Falcomatà, durante un recente sopralluogo al PalaCalafiore insieme all'assessore Carmelo Romeo, al consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella e alla funzionaria del Settore Lavori Pubblici Eleonora Megale, ha voluto commentare l’avvicinarsi di questa grande manifestazione sportiva con entusiasmo e orgoglio: «È tutto pronto per il ritorno della nostra nazionale italiana di Basket a Reggio Calabria». Con queste parole ha sottolineato l'importanza dell'evento, un'opportunità unica per la città di ospitare una competizione di alto livello internazionale.



«Si tratta di un evento fortemente voluto dalla nostra Amministrazione comunale, che ha deciso di investire in questa occasione, attraverso la programmazione dei fondi Pn Metro, per promuovere e migliorare la visibilità della nostra città - ha continuato il sindaco - un investimento che si inserisce in un progetto più ampio, volto a valorizzare il nostro territorio e, al di là dell'aspetto prettamente sportivo, a favorire l'organizzazione di eventi che possano attrarre turismo e far conoscere la bellezza e l’accoglienza della nostra città».



Il match di domenica non sarà però l'unico protagonista del weekend. L’evento sportivo sarà accompagnato da una serie di attività collaterali che coinvolgeranno tutti i cittadini e i visitatori. «La nostra città sarà il palcoscenico di una serie di attività che renderanno il fine settimana ancora più speciale», ha spiegato Falcomatà. Tra gli appuntamenti in programma, ci sarà una “palleggiata” di bambini sul Corso Garibaldi, un torneo di minibasket per i più giovani, uno spettacolo acrobatico ispirato al mondo del basket e un murales che verrà realizzato proprio fuori dall’area del PalaPentimele, a celebrare l'energia e la passione che caratterizzano questo sport.



«Tutti questi eventi sono organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, che ha scelto Reggio Calabria come una delle città fondamentali per questa fase di qualificazione. L’appuntamento con la partita di domenica a Pentimele si preannuncia quindi come un’occasione imperdibile per tifare insieme la nostra nazionale e per vivere una serie di attività che renderanno il weekend davvero speciale per tutti» ha aggiunto il primo cittadino.



Nel frattempo al PalaCalafiore è stato installato il nuovo cubo multimediale che farà il suo esordio nella sfida imminente, celebrando nell'occasione anche il ruolo di Reggio Calabria candidata a Capitale italiana della Cultura. Questo simbolo di modernità e di partecipazione non solo rappresenta un punto di riferimento per l'evento sportivo, ma vuole essere anche un segno tangibile della crescita e della rinascita culturale e sociale della città.