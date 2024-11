Grandi vittorie per gli atleti di Santo Domingo. Bene anche per le atlete italiane Alice Ruggiu e Sofia Tomasoni che si aggiudicano l'ottavo e il decimo posto in classifica nella gara di sport acquatico

Grande successo per i Campionati mondiali di Kitesurf in corso all’Hang Loose Beach di Gizzeria Lido. Sessanta atleti provenienti da ogni parte del pianeta stanno gareggiando in mare per conquistare il titolo di campione del TTR World Championships 2018, che darà loro il pass per le Olimpiadi giovanili di ottobre a Buenos Aires. La seconda giornata si è conclusa ieri regalando nuove emozioni agli appassionati, sotto l’occhio vigile della giuria internazionale. Le sfide si sono chiuse anticipatamente per via delle precarie condizioni meteo, ma c’è stato comunque il tempo per gli atleti di gareggiare ed ottenere punti per scalare la classifica.

Nella categoria “Pump uomini” si conferma in testa Adeury Corniel, giovane dominicano, seguito dal francese Benoit Gomez e dall’italiano Lorenzo Calcano. Discreta la prova del connazionale Alessandro Caruso, che chiude piazzandosi al 5° posto della classifica generale. Nella categoria Open, in testa staziona il fortissimo tedesco Florian Gruber, seguito dai francesci Titouan Galea e Victor Bachichet. Più giù gli italiani Lorenzo Boschetti (8°), Dante Romeo Marrero (10°) e Francesco Clausi (14°).



Tra le donne, nella categoria Pump, ancora in vetta la russa Anna Fedorova, seguita dalla polacca Oliwia Hlobuczek. Sul gradino più basso del podio troviamo invece la brasiliana Maria Beatriz Dos Santos Silva. Al 4° e 6° posto, rispettivamente, le italiane Elena Sabatini e Francesca De Marco. Francese è il primo posto tra le donne nella categoria Open, in cui a farla da padrona è ancora Poema Newland. Dopo di lei la spagnola Nina Font Castells e l’italiana Irene Tari, che si piazza terza nella classifica generale. Bene anche le altre italiane Maggie Pescetto e Sofia Tomasoni, 4° e 5° posto per loro. Le altre italiane in classifica sono Alice Ruggiu (8°), Sveva Sanseverino Di Marcellinara (10°) e Chiara Adobati (11°).

Oggi si entrerà nel vivo della competizione, procedendo con la classifica che inizierà a delineare in maniera chiara i favoriti per la vittoria finale di domenica 29 luglio.