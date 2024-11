Arrivano altri tre punti per la Vigor Lamezia che allo stadio d'Ippolito, in occasione dell'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Eccellenza, batte il Brancaleone e infila la sua quarta vittoria consecutiva. In attesa delle gare di domani i vigori fanno il vuoto dal momento che volano a quota 20 in classifica, in vetta, a cinque lunghezze dalle inseguitrici. Partita che si è messa subito sui binari giusti dal momento che il Brancaleone, dopo 24 minuti di gioco, rimane addirittura in nove uomini: al 18' espulso il capitano Patea, su segnalazione del guardalinee, presumibilmente per una gomitata all'avversario mentre, sei minuti più tardi, a lasciare il campo è stato Giovanni Galletta per doppia ammonizione. Da lì in poi un presumibile monologo biancoverde che ha portato prima al gol di Spanò al 38' pt e poi al raddoppio, su colpo di testa, di Rodriguez a un minuto dall'intervallo.

Fanello cinico e concreto

Cinica e concreta dunque la Vigor Lamezia e mister Fanello è proprio questo ciò che esalta, intervenuto nella conferenza stampa post-gara: «Una partita che ci ha dato altri tre punti che, ai fini della classifica, sono il fattore principale. Ora passeremo la domenica a casa con una vittoria in più in tasca». Sulla gara: «Sto cercando di coinvolgere tutti, anche Trentinella e Azzinnaro avevano bisogno di più minuti nelle gambe e hanno fatto bene, a adesso dobbiamo recuperare le energie, consapevoli di essere una squadra importante. La gara si è messa subito in discesa per noi anche grazie alla doppia espulsione ai danni del Brancaleone, agevolandoci nel prosieguo del match e nel trovare prima il vantaggio e poi il raddoppio. Nella ripresa è stata più che altro gestione. Ora dobbiamo pensare alla prossima sfida senza fare calcoli e guardare al calendario perché la prossima gara è sempre quella più importante». Per la squadra di Fanello doppio impegno casalingo, dal momento che settimana prossima ospiterà il Soriano.