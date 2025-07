Attraverso Whatsapp una tale Gaia annuncia l'annullamento dell’incontro con i giornalisti per la presentazione del nuovo direttore sportivo. Che poi invita tutti a fare due “chiacchiere”

Con una comunicazione sul gruppo dei giornalisti su Whatsapp, tale Gaia, della quale è sconosciuto il cognome, ha annunciato che la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Sportivo del Cosenza, Fabio Lupo, è stata annullata e rinviata ai prossimi giorni. L’ennesimo comportamento difficilmente spiegabile, anche perché gli stessi giornalisti vengono invitati ad un incontro informale (impossibile a questo punto capire che cosa si intenda per informale), con il nuovo dirigente bruzio sempre alle 18,30.

Alla richiesta di tanti giornalisti sul perché di questa decisione, un altro numero di telefono, con nome Cosenza Calcio Srl, aggiunto alla chat poco prima della comunicazione dalla stessa misteriosa Gaia, ha ribadito il concetto chiedendo nome, numero di telefono e testata di riferimento, senza minimamente tener conto delle legittime richieste di chiarimenti da parte di tanti giornalisti che, ovviamente, hanno continuato le loro proteste all’interno del gruppo, ma senza ricevere alcuna risposta.

Non ci sono più parole per definire la disorganizzazione ma, a questo punto, anche la mancanza di rispetto da parte di questa società. Rimaniamo basiti ed in balia degli eventi. Sarebbe bene, a questo punto, una presa di posizione forte da parte di chi, quotidianamente, nonostante tutto, prova a fare informazione su quello che resta del Cosenza Calcio.