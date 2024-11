«Tic tac lo sentite questo suono? È lui il metronomo del centrocampo del Torino…» e si chiama Federico Gambino non ha ancora 15 anni è tra i primissimi calciatori crotonesi ad essere convocato in nazionale tra i migliori 44 classe 2010: è mister Enrico Battisti ad averlo voluto in questa prima selezione del nord. E se i colleghi di Sprint e Sport, storico settimanale in edicola dal 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia ora con una importante versione on line, spendono quelle parole nel tabellino della prima gara del Torino under 15, qualcosa sotto che cova c’è, soprattutto se poi aggiungono «quando ha lui la palla i compagni possono stare tranquilli, perché sanno che è al sicuro». E la cosa che fa più piacere è il freno che tutto l’ambiente familiare di questo ragazzino, che dallo scorso anno nel Crotone giocava sotto età nella selezione allenata da mister Massimiliano Corrado, vogliono assolutamente mettere su una qualsiasi sovra esposizione mediatica.

Federico va certamente lasciato crescere e studiare nelle ottime strutture del Torino che, notoriamente, ha una delle accademie più attente di un paese che fa sempre fatica ad investire su giovani e giovanissimi, e non solo nel calcio, ovviamente. E se dal Sud e da una realtà come la FC Crotone dei Vrenna si è lasciato partire un ragazzino di queste qualità non solo tecniche, si ha anche contezza che, al di là del futuro calcistico, questi figli del sud con tutte queste attenzioni, possono imparare a farsi scorza e coraggio, perché comunque impareranno a vivere valutando meglio chi può offrire non tanto soldi e fama, ma soprattutto professionalità e meriti. Intanto, infatti, se lo gode mister Riccardo Catto, tra i massimi esperti di giovani da anni, che con il Torino under 15 è secondo in classifica proprio con Federico sempre titolare che, così, si è guadagnato questa altra esperienza unica.

E Crotone, e la Calabria tutta, sogna e sostiene questo play a testa alta che da Novarello, inaugura, assieme ad altri 43 talenti, la stagione della Nazionale Under 15, che scende in campo oggi a Granozzo con Monticello per la selezione territoriale dell'area Nord. Poi siamo certi che continueremo a parlare di lui e di tutti quelli che hanno veramente bisogno di nutrirsi dei sogni dei nostri ragazzi. Buon azzurro e buona vita Federico!