Scendono in campo, nel vero senso della parola, anche i giocatori della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per sensibilizzare il territorio sull'importanza della raccolta alimentare. Lo faranno lunedì 20 dicembre al Vibo Center (dalle ore 16 alle ore 20) abbracciando il progetto promosso per il quarto anno consecutivo dall’Associazione Valentia, realtà presente sul territorio dal 2017 composta da un cospicuo numero di ragazzi che da anni dona il proprio impegno per aiutare chi ne ha bisogno, attivandosi per il sociale, principalmente nel Sud Italia.

L’obiettivo che anima l’Associazione è quello di far crescere e migliorare il territorio vibonese e calabrese, dando sostegno fisico e psicologico a chi ne ha bisogno, aiutando le persone che vivono in condizioni economiche disagiate e precarie. Così Tonno Callipo Calabria e Associazione Valentia hanno deciso già in avvio di questa stagione agonistica di intraprendere un percorso insieme credendo nel rispetto delle regole condivise e nell'aiuto, concreto, sul territorio.

Nella giornata di lunedì 20 dicembre, all'interno del centro commerciale Vibo Center (ss. 18 Tirrena Inferiore a Vibo Valentia), dalle ore 16 alle ore 20 i campionissimi giallorossi, protagonisti nel campionato di Superlega e orgoglio della Calabria sportiva, si occuperanno insieme ai volontari dell'associazione Valentia della raccolta alimentare. A conclusione tutti i prodotti donati saranno consegnati alla chiesa Santa Maria Maggiore e San Leoluca per la distribuzione alle famiglie bisognose del territorio.

«In vista del Natale – spiega Anthony Lo Bianco, presidente di Valentia - ci è sembrato opportuno realizzare un progetto che mettesse la persona e le sue esigenze primarie al centro del nostro impegno. È un onore e un piacere poter collaborare con una grande realtà come la Tonno Callipo Volley al quale ci lega un’amicizia ormai consolidata e in grado di generare sempre splendidi momenti di solidarietà.

Un sentito ringraziamento anche al centro commerciale Vibo Center ed al suo direttore Raffaele Quaranta, per averci permesso, anche quest’anno, di poter organizzare un’iniziativa così importante per la nostra realtà».

Affiancare l'Associazione Valentia nell'evento benefico della colletta alimentare è stata una scelta naturale ed in linea con il modo di intendere la collettività da parte del Club giallorosso. Così il vicepresidente Filippo Maria Callipo: «Vogliamo che il territorio faccia squadra con noi per attivare una rete di solidarietà destinata a crescere sempre di più. È per questo motivo che insieme all'Associazione e alla parrocchia di San Leoluca intendiamo incentivare la popolazione ad agire secondo i valori della condivisione e della cura verso l'altro, attraverso iniziative come quella della colletta alimentare. Siamo molto fieri di affiancare l'Associazione Valentia che con costanza accresce il senso di responsabilità civile sul territorio. Anche noi, come società sportiva, tentiamo di diffondere gli stessi valori che poi sono anche alla base dello sport. È proprio per questo motivo, infatti, che la collaborazione con l'Associazione riesce così bene. Ci auguriamo però che iniziative di questo genere possano servire a sensibilizzare la comunità non solo per il periodo natalizio e che gesti, anche piccoli, di generosità possano essere compiuti tutti i giorni. Sono tante gocce a fare il mare».