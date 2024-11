Rinuncerà alla partita che avrebbe dovuto giocare il 25 ottobre contro Amatori Pescara e sta valutando di lasciare il campionato la Basketball Lamezia. Lo ha annunciato ufficialmente alla Federazione Italiana Pallacanestro in risposta ad una situazione relativa agli impianti sportivi diventata un rompicapo di promesse, permessi dati e poi tolti.



«Alla luce della situazione ormai di evidente ostracismo delle istituzioni comunali – scrive la squadra in una nota- che ci ha messo nelle condizioni di non avere neanche un campo per poterci allenare non ci resta che valutare seriamente la prosecuzione del Campionato Nazionale di Serie B». «Lanciamo un ultimo accorato appello alle istituzioni, affinchè consenta a noi , e a tutte le altre eccellenze sportive lametine , di avere la possibilità di competere ad armi pari con gli avversari - si legge ancora - riaprite il PalaSparti , fateci giocare a casa e , ancora più semplicemente , fateci allenare a casa nostra e non sbattete fuori da tutto, noi e tutti i nostri ragazzi».