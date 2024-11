VIDEO | Stamattina sarebbero state avviate le procedure per gli affidamenti diretti dei lavori e per gli accatastamenti

Si diradano le nubi sugli impianti sportivi di Lamezia Terme. Da questa mattina gli uffici starebbero lavorando alacremente per procedere all’affidamento diretto dei lavori del Palazzetto dello Sport e colmare così in breve tempo le falle che andrebbero ad inficiarne l’agibilità. I lavori dovrebbero iniziare in poco tempo e così la storica struttura potrebbe entro poco riuscire a tornare ad essere la casa di associazioni e squadre cittadine.

Tra queste, è bene ricordarlo, ce ne sono diverse che hanno raggiunto ottime vette. Come, ad esempio, il Basketball Lamezia entrato in A2 e che attendeva, ha spiegato a LaC News24 il presidente Massimiliano Serrao, di poter festeggiare i risultati raggiunti a casa propria. Ci sono poi la Top Volley Lamezia, giunta in serie A, la Royal Team Lamezia di calcio a cinque femminile, anche questa in massima serie, che attendevano di potere disputare le partite a casa loro arrivando a minacciare l’abbandono dei campionati.

Buone prospettive anche per il calcio. Il mancato accatastamento degli impianti è in via di soluzione. «Gli uffici stanno reperendo la documentazione necessaria per accelerare questo tipo di pratiche amministrative», assicura Serrao.

