Nei giorni scorsi si è riunito in videoconferenza il nuovo Consiglio direttivo di Apport (Associazione italiana preparatori portieri di calcio), che resterà in carica per altri 3 anni. All'ordine del giorno la presentazione dei nuovi eletti e i vari punti per la programmazione triennale. Il consiglio dell'associazione ha così deciso di attribuire le cariche per il triennio 2023-2026 e le diverse aree di competenza per ciascun consigliere. In una nota diffusa dall'associazione si legge che tra i «riconfermati, visti anche tutti gli obiettivi raggiunti», ci sono «il presidente Claudio Rapacioli e il vicepresidente Luca de Prà»

Per quanto invece riguarda la «Calabria e tutto il Sud Italia (Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia) c'è la rielezione di Luigi Borrelli quale consigliere del direttivo Apport. Lo stesso Borrelli oltre ad essere stato riconfermato come «responsabile referente e organizzazione stage zona sud Italia» gli «è stata assegnata l’area rapporti e referente con Femminile, Dilettanti e Settore giovanile area sud, sempre per quanto riguarda gli allenatori portieri, dando così una continuità a tutto il lavoro svolto in Calabria e nel sud in generale dove Mister Borrelli, interessandosi in primis a tutte le problematiche legate a questa ormai imprescindibile figura professionale (dalla richiesta dei corsi territoriali al non ultimo impegno profuso con successo per l’obbligatorietà dell’allenatore dei portieri in serie D e la possibilità di andare in panchina per gli allenatori Portieri Dilettanti con tesserino Figc), è riuscito a creare un vero e proprio movimento, contribuendo fattivamente alla formazione degli allenatori portieri dilettanti ed in particolare di tutti gli allenatori portieri calabresi».

Lo stesso Borrelli ha riconfermato quali referenti in Calabria: «Andrea Marino (referente per la provincia di Cosenza); Gianluca Caravella (per la provincia di Catanzaro); Antonio Cursio (referente per la Provincia di Crotone); Pino Messina (referente per la Provincia di Vibo Valentia); Giuseppe Pagano (referente per la Provincia di Reggio Calabria). Nuova entrata Alessandro Greco al quale è stata assegnata da Borrelli la carica di responsabile referenti Calabria che curerà i rapporti con i vari referenti calabresi per le varie problematiche che saranno rappresentate e l’organizzazione di stage in regione».