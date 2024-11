Le furie rosse hanno dominato per la maggior parte della gara sfiorando diverse volte il raddoppio. Ultima chance per approdare ai quarti per gli uomini di Spalletti il prossimo 24 giugno

Una sconfitta che non pesa tantissimo per gli azzurri che all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen hanno perso contro le furie rosse. Spagna-Italia è terminata 1 a 0. Una partita dove i ragazzi di Spalletti vanno sotto a causa di un’autorete di Calafiori al 55esimo e solo nel finale riescono a creare qualcosa senza però trovare la via del gol. Ora gli azzurri si giocheranno il passaggio del turno a Euro 2024 contro la Croazia il prossimo 24 giugno.

Primo tempo

Un primo tempo nettamente a favore della Spagna che arriva diverse volte alla conclusione con l’estremo difensore azzurro Donnarumma, in più occasioni, costretto all’intervento al limite. Mentre la nazionale italiana prova a sfruttare le ripartenze che però non portano a nulla, l’unica fiammata di Federico Chiesa, allo scoccare del minuto 45, che conclude da fuori area ma la palla vola alta. Comunque la prima frazione di gioco si conclude sullo 0 a 0.

Secondo tempo

La ripresa inizia come era terminato il primo tempo con la Spagna che mette alle corde l’Italia e che dopo 5 minuti sfiora il vantaggio con Pedri che fallisce praticamente un rigore in movimento. Gol che arriva al 55esimo: è un’autorete di Calafiori a portare sull’1 a 0 le furie rosse. Nella seconda metà della ripresa segni di reazione da parte della Nazionale che alza leggermente il baricentro e prova a combinare palla a terra senza però trovare la via della porta.