Con il campionato ancora fermo e il mercato ormai in dirittura di arrivo, le quattro calabresi si preparano alle prossime mosse che saranno quindi decisive. Intanto, oggi pomeriggio la Vibonese presenterà ufficialmente il nuovo allenatore

Tutto tace a catanzaro. Il patto era quello di ripartire con qualche elemento in arrivo. Per ora solo voci. nessuna conferma, tanto in entrata quanto in uscita. Zavettieri, nell’attesa del colpo di scena riprende gli allenamenti per valutare le condizioni dei presenti, ripartendo dagli ultimi cinque risultati utili. Doppia seduta per i giallorossi, in palestra Giovinco, Carcione, Cunzi. Differenziato per Patti. Il mister avrà già modo di mettere in atto il lavoro giovedì prossimo. Prevista infatti un’amichevole con gli Allievi.

A Vibo è il giorno ufficiale di Salvatore Campilongo. Il neo allenatore sarà infatti presentato nel tardo pomeriggio a stampa e tifosi. La Vibonese, quindi, prima di intervenire sull’organico dei calciatori, ha voluto ristabilire l’equilibrio proprio con un nuovo allenatore per lasciare subito quell’ultimo posto che ormai fa sempre più paura.

Vibonese, ecco il nuovo allenatore

In riva allo stretto nulla di nuovo in entrata, confermando le intenzioni iniziali basate sulla continuità del progetto. Prima bisogna pensare alle uscite, alleggerendo gli ingaggi. In partenza potrebbero essere De Bode e Oggiano, lontani ormai dal progetto. A far compagnia, anche l’esterno Maesano. Si aspettano risconti nelle prossime ore.

Cosenza riparte dalla certezza chiamata De Angelis, che insieme al nuovo direttore sportivo, Aladino Valoti, già noto al pubblico rossoblù come calciatore, lavoreranno insieme.

Maria Chiara Sigillò