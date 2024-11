Alla formazione etnea, bloccata sull'1-1 dalla Reggina nell'ultimo turno, decurtato un altro punto in classifica. Penalizzato anche il Melfi

Dopo la segnalazione della CO.VI.SO.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società Calcio Catania Spa, entro il 18 aprile 2016, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2016, così come previsto dall’art. 85 delle NOIF lett. C) paragrafo VII), il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha deliberato di infliggere:

- a Nicolò Micena (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore) due mesi 2 di inibizione;

- alla Società etnea un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva.

Prosciolto Giuseppe Bonanno (Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore) per difetto di legittimazione.



Discusso anche il deferimento del Melfi "per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati". In questo caso il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha disposto l'irrogazione:

- per Giuseppe Maglione (Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore) della sanzione della inibizione di due mesi;

- per Francesco Saverio Maglione (Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore) della sanzione della inibizione di due mesi;

- per la Società lucana la sanzione della penalizzazione di un punto da scontarsi nella corrente stagione sportiva.