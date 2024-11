I rossoblù creano più occasioni da rete. Finisce 0-0

COSENZA - Alla fine il Cosenza si mangia le mani. I rossoblù portano via da Pagani un buon punto, ma per quello visto in campo avrebbero potuto strappare anche l’intera posta in palio. Azzurro stellati e rossoblù chiudono a reti inviolate ma in campo se le danno di santa ragione, soprattutto nel primo tempo. Due le azioni da gol nitide. Una per parte. Al 33' Cesca conclude a rete ma la sfera va ad impattare sul palo esterno, mentre al 36' è bravo Ravaglia a dire no alla conclusione di Girardi. Nella ripresa, brivido per i locali con Statella che impegna Marruocco. Al 74' clamorosa chance per i silani ma è ancora più incredibile l’errore di Tortolano a pochi passi dalla porta. Un episodio che lascia i rossoblù con le mani in bocca a rosicare e contenti a metà.