I lupi vogliono far dimenticare ai propri tifosi il 3-0 subito nel match di andata. Recuperato Sperotto. Ancora ko Caccetta.

COSENZA - Il "San Vito" è pronto ad accogliere una classica del calcio italiano. Il club silano ospita il Barlatta, una delle formazioni più affrontate nel corso degli ultimi anni. Cinquantatre gli scontri, l’ultimo, quarantasette mesi fa in terra calabra: sfida chiusa per 1-1. Netto, invece, il successo dei pugliesi nella gara di andata di questo torneo. Ma quello era un altro Cosenza, con altri interpreti in campo ed un altro allenatore in panchina. I silani vogliono vendicare quel pesante 3-0 subito. Sperotto recupera, Caccetta no. Per il resto, il Cosenza dovrebbe schierarsi con il consueto 4-4-2. Calderini è in vantaggio su De Angelis. Intoccabile Tortolano.