Altro giro, altra corsa. Le prof calabresi si preparano alla giornata numero 29. A meno 10 dal traguardo, inutile dirlo, vietato sbagliare (In basso, il prossimo turno)

Su tutte proprio la Vibonese, sprofondata nuovamente all’ultimo posto della classifica. Prossima avversaria Virtus Francavilla, reduce dall’importante e storica vittoria contro la vicecapolista Lecce e ormai in piena lotta play off. I biancoazzurri fuori casa non vincono da quasi un mese, e le vittorie lontane dalla Puglia sono solo tre. La Vibonese, oltre a cercare la vittoria, farà lo sforzo di tifare Catanzaro.

I giallorossi saranno infatti impegnati nella delicata trasferta di Melfi. Formazione che, ha ritrovato la vittoria dopo ben undici partite proprio contro il Catania. All’andata finì due pari. Ad oggi, un punto servirebbe poco o nulla ad entrambe. Il Melfi, è a solo un punto dalla zona retrocessione.

Cosenza, non puoi sbagliare Al Marulla, il Cosenza sarà impegnato nell’ennesimo scontro diretto per mantenere ancora aperto il discorso spareggi. L’Andria, prossimo avversario dei rossoblù, dista solo una lunghezza. All’andata i pugliesi si imposero di misura. Bissando, manderebbero ulteriormente in crisi i silani.

Trasferta delicata anche per la Reggina che affronterà il Matera. Giusto per la cronaca, all’andata fu un disastro. Indimenticabile il risultato tennistico di 6-2 che di fatto aprì la crisi amaranto.

Prossimo turno:

Casertana - Messina

Cosenza - Fidelis Andria

Juve Stabia - Paganese

Lecce - Catania

Matera - Reggina

Melfi - Catanzaro

Monopoli - Foggia

Siracusa - Fondi

Taranto - Akragas

Vibonese - V. Francavilla

