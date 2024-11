Cercano continuità Cosenza e Vibonese. Reggina e Catanzaro a caccia di riscatto. La trentesima giornata sarà inoltre la giornata del derby tra Reggina e Vibonese in scena al Granillo (In basso, il prossimo turno)

Le quattro calabresi scendono in campo. Tranne il Cosenza, in lotta per i play off, sono tutte impelagate nella questione salvezza. Reggina e Vibonese si giocheranno il tutto per tutto nel derby del Granillo.

FARI PUNTATI SUL DERBY Da un lato una formazione che cerca il riscatto dopo l’ultima sconfitta, la Reggina appunto. Dall’altra una rigenerata Vibonese. Completamente rivoluzionata da Campilongo, sceso in campo con un innovativo 3-5-2 il mister rossoblù proverà l’assalto gli avversari. Ma Campilongo dovrà fare nuovamente i conti con le assenze. Fuori Silvestri e Viola. Rientrano nei titolari Favasuli e capitan Saraniti.



COSENZA In casa Cosenza e Catanzaro. I silani dovranno vedersela con la Juve Stabia, squadra lontana ormai da quella di inizio campionato. Le vespe reduci da due pesanti sconfitte e con un nuovo allenatore alla guida, cercheranno di riprendere il cammino verso una posizione migliore in graduatoria proprio in vista degli spareggi. Lontano dalle mura amiche non vincono dal 19 febbraio, giorno in cui punirono proprio la Vibonese.

I GIALLOROSSI PROVANO AVOLTARE PAGINA Il Catanzaro ritorna al Ceravolo, dopo la brutta parentesi di Melfi, brutta non solo per il risultato in sé. A domicilio, un Monopoli in piena crisi, che vanta però due punti di vantaggio sul Catanzaro. Lunghezze che permettono di rimanere ancora fuori dalla zona play out. Dunque un altro scontro diretto.



PROSSIMO TURNO

Akragas - Matera

Catanzaro - Monopoli

Cosenza - Juve Stabia

Fidelis Andria - Siracusa

Foggia - Lecce

Fondi - Casertana

Messina - Taranto

Paganese - Catania

Reggina - Vibonese

V. Francavilla - Melfi

Maria Chiara Sigillò