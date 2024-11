Amaranto stesi (come all'andata) da Montella e Del Sante

REGGIO CALABRIA - La maledizione non si spezza, la Reggina perde anche il derby di ritorno con la vigor Lamezia. Dopo il 4-0 dell'andata, gli amaranto incassano un 2-0 senza appello. Ieri come oggi a decidere il match sono state le principali bocche di fuoco lametine: Montella e Del Sante. Il numero 11 biancoverde approfitta dell’ennesima dormita della difesa reggina e scaraventa il pallone in fondo al sacco al minuto numero 10. La squadra di Alberti reagisce e nonostante un paio di buone chance tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, affonda al 68’, quando Malerba pennella un pallone perfetto per Del Sante che l’attaccante vigorino spinge in porta con una volè di destro. Il resto è una lenta agonia fino al triplice fischio. Vince la Vigor che blinda la salvezza. Un obiettivo, oggi, diventato ancora più lontano per la Reggina.