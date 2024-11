Sabato la gara con il Foggia, martedì la sentenza della Corte d'appello sulla maxi penalizzazione

REGGIO CALABRIA - Tre giorni. In così poco tempo è racchiuso il destino della Reggina. Settantadue ore per continuare a rimanere aggrappati a quel calcio professionistico che solo qualche anno fa incendiava i campi di serie A e serie B. Il week end di passione inizierà sabato con la trasferta di Foggia, per concludersi martedì con la sentenza della Corte federale d’appello sulla maxi penalizzazione di 12 punti inflitta dal Tribunale federale.



La prima data servirà a dare credibilità in campo al gruppo reggino, passato nelle mani di Tedesco dopo l’esonero di Alberti. Solo la vittoria può ancora alimentare speranze.



Il secondo giorno cerchiato in rosso sul calendario metterà la parola fine alla querelle legata ai famosi incentivi all'esodo, che hanno spinto ufficialmente la formazione dello Stretto tra i dilettanti.



Se la Corte d’appello dovesse premiare la tesi calabrese, confermando di fatto una sua precedente decisione, allora la Reggina tornerà davvero in corsa per l’ultimo posto utile ai play out. Certo bisognerà vincere sabato con il Foggia. Altrimenti il futuro amaranto sarebbe già segnato.