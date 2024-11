Il futuro amaranto resta incerto. Nel frattempo -1 all'Aversa

REGGIO CALABRIA - Alla fine si è deciso di non decidere, ancora. Il destino della Reggina resta incerto. Il Tribunale federale ha rinviato la decisione sulla pesante penalizzazione chiesta dal procuratore Palazzi. La decisione finale potrebbe arrivare domani o, addirittura, nei prossimi giorni. Intanto il Tfn ha inflitto un punto di penalizzazione all’Aversa Normanna che scende così a 25 in graduatoria generale e, quindi, a sole 3 lunghezze dalla Reggina. Dopodomani atteso un -3 per il Savoia.