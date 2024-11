La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite ha accolto il ricorso della Reggina, annullando la penalizzazione di 4 punti in classifica inflitta per alcune irregolarità nei pagamenti dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati.

Un altro importantissimo successo. Dopo la vittoria casalinga contro il Lecce, la Reggina porta a casa altri 4 punti. Anzi, li riporta. Perché la Corte Federale ha annullato la penalizzazione che era stata inflitta alla società amaranto, accogliendo le tesi dell’avvocato Panuccio riguardanti le rescissioni contrattuali e gli incentivi all'esodo. Grazie a questa decisione, quindi, la squadra di Alberti sale in classifica a quota 18 e, pur rimanendo penultima davanti al fanalino di corda Aversa Normanna, si trova adesso ad una sola lunghezza dall’Ischia, terzultima forza del campionato. La società ha espresso la propria soddisfazione attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “La Reggina – si legge nella nota – dà atto alla Corte Federale D'Appello di aver riconosciuto la correttezza dell'operato e la lealtà di questo club. I quattro punti conquistati sul campo – è scritto nel comunicato - oggi ci permettono di continuare quel percorso che condurrà la squadra al mantenimento della categoria”. Di fatto, quindi, 7 punti in 4 giorni. Una fondamentale boccata d’ossigeno in vista della prossima sfida, domenica alle 11 in trasferta contro il Barletta dell’ex Marco Sesia, con i nuovi arrivi Benedetti e Magri che hanno già disputato il primo allenamento al Sant’Agata.