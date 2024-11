Primo turno infrasettimanale in terza serie. Tra le 20:30 e le 20:45 in campo tutto il girone C. Vigor a Melfi, Catanzaro contro l'ex Auteri. Reggina e Cosenza a caccia del riscatto

REGGIO CALABRIA - Neppure il tempo di tirare il fiato che in Lega Pro si torna in campo. Come e quanto i grandi di serie A, anche in terza serie va in scena il turno infrasettimanale. Il primo della stagione. I tifosi di Catanzaro, Vigor, Cosenza e Reggina sperano si trasformi in un mercoledì da leoni. Tra le 4 formazioni calabresi inserite nel girone C, ad inaugurare il quinto turno di campionato sarà la Vigor Lamezia di scena a Melfi alle 20:30. Lì dove appena tre giorni fa ha strappato l’intera posta in palio il Catanzaro. I giallorossi di Moriero, impegnati al Ceravolo allae 20:45, puntano al tris di successi consecutivi contro il Matera dell’ex Gaetano Auteri. Formazione imbattuta in queste prime giornate. Ritrova il pubblico amico anche la Reggina. Occasione del rilancio per i calabresi, che cercano di tornare alla vittoria contro un Barletta che finora non ha mai conosciuto le mezze misure. O vince, o perde. E anche domani un pareggio, forse non servirebbe a nessuno. La partita delicata più delicata toccherà al Cosenza che dopo le due sconfitte consecutive è finita nei bassifondi della graduatoria. Per i lupi far punti sul campo della Casertana non sarà affatto semplice reduce dall’importante affermazione in trasferta in quel di Pagani. (ab)