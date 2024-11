Se la Lega guidata da Mario Macalli, dovesse confermare la suddivisione territoriale, il girone più a sud, dei tre previsti nella nuova terza serie nazionale, racchiuderebbe 66 derby, 12 straregionali calabresi e tanto, tanto divertimento

CATANZARO - Allacciate le cinture, l’astronave della nuova Lega Pro è pronta a partire. Un campionato così ricco, ma così ricco da far venire l’acquolina in bocca e se volete anche un po di invidia alle cugine di categoria superiore. Esplosivo quello che con molta probabilità sarà il girone più a sud dei tre previsti in terza serie. Stando alle notizie trapelate dai saloni di Firenze in quello che dovrebbe essere il campionato meridionale sarebbero coinvolte sette regioni, con la Campania a farla da padrone. Da quelle parti farebbero bella mostra Salernitana, Benevento, Casertana, Juve Stabia, Ischia, Savoia e Paganese. Con meno squadre ma con lo stesso tasso di adrenalina la Calabria ai nastri di partenza con Cosenza, Catanzaro, Vigor Lamezia e Reggina, mentre la Puglia farebbe affidamento su Barletta, Foggia e Lecce. Se Basilicata e Abbruzzo si presenteranno rispettivamente con Melfi e Matera e L'Aquila e Teramo, Sicilia e Lazio punteranno tutto sul Messina e sulla Lupa Roma di Frascati. Il totale fa 20 formazioni di cui sette provenienti dalla prima divisione, otto dalla seconda e tre dalla Serie D. Un raggruppamento dal sapore antico e sfide storiche. Non sono previste stracittadine, ma i derby tra andata e ritorno sarebbero 66 compresa la straregionale dello stretto tra Messina e Reggina. 12 invece i derby tutti calabresi.