Un classico che mancava da 24 anni. Giallorossi falcidiati dalle assenze

Catanzaro - Reggina non è mai una partita qualsiasi. Non lo è per appartenenza, un derby è sempre un derby, non lo è per quello che hanno rappresentato nel panorama calcistico calabrese. Entrambe hanno assaporato il gusto dolce della serie A, e quello amaro della discesa in terza serie. E’ un classico che manca da 24 anni. Una partita che vale molto di più dei tre punti messi sul piatto. Bottino che servirebbe al Catanzaro non solo per migliorare la propria classifica ma per ritrovare, anchemì, quella convinzione smarrita nel tempo. Successo che servirebbe alla Reggina per dare, finalmente, una sterzata al campionato ed abbandonare, Aversa Normanna permettendo, l’ultima piazza in classifica. Catanzaro versus Reggina, sarà anche, Sanderra contro Alberti. Il primo non ha inciso sui tre Colli come ci si aspettava, il secondo ha steccato l’esordio e cercherà di recuperare alla seconda chance. Per farlo il trainer amaranto avrà l’intera rosa a disposizione. Il collega giallorosso no. Tra squalificati ed infortunati, Sanderra, dovrà rinunciare praticamente a mezza squadra. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza nonostante il divario in classifica.