Vigor acciaccata. Il Cosenza cambia. Alessandro Erra rischia di perdere Montella per influenza. Giorgio Roselli potrebbe schierare dal primo minuto Arrigoni

LAMEZIA TERME (CZ) - Infermeria affollata a Lamezia Terme, quartier generale della Vigor. La formazione di Erra si allena a ranghi ridotti. Anche ieri hanno lavorato a parte Rapisarda, Gattari, Scarsella e Improta. Completamente assente, invece, Antonio Montella, a letto con l’influenza. Non proprio delle belle notizie per il trainer lametino a meno di 48 ore dal derby di Cosenza. Una sfida che nasconde molte più inside di quelle che racconta la carta. I silani hanno una fame matta di punti e con Roselli in panchina hanno ritrovalo la grinta necessaria per poter impensierire anche un gruppo, come quello vigorino, sulle ali dell’entusiasmo.

E’ il terzo derby nel giro di un mese per la squadra biancoverde. Il primo lontano dal “Guido D’Ippolito”. Dopo Catanzaro e Reggina, Del Sante e compagni puntano al tris di successi nelle straregionali. Al “San Vito” si troveranno di fronte una formazione rianimata dalla cura Roselli. Il sostituto di Cappellacci potrebbe rischiare dal primo minuto Arrigoni in mezzo al campo. Il regista ex Pavia sta scalando posizioni e non è escluso, infatti, che possa strappare una maglia da titolare.