I lametini ritrovano i calore del proprio pubblico e sperano che torni a portare bene come nel recente passato

LAMEZIA TERME (CZ) - Attacco al potere. Potrebbe essere questo il titolo del remake del film in uscita sui campi di calcio nel prossimo week-end. La Calabria di Lega Pro sfida chi sta davanti in classifica. Particolare attenzione al match del Guido D’Ippolito tra la Vigor Lamezia e la Juve Stabia. Una squadra, quella lametina, a caccia del riscatto, reduce da tre kappò di fila in campionato. I biancoverdi ritrovano il pubblico amico e sperano che torni a portare fortuna come nella prima parte del torneo.

A complicare i piani della formazione di Alessandro Erra ci sarà un gruppo quasi invincibile. La Juve Stabia, oltre ad essere la vice capolista del girone è anche la squadra che ha il migliore attacco del campionato. Reduci dal successo contro il Melfi, i ragazzi di Pippo Pancaro cercano di aggiustare il tiro in trasferta. Li dove hanno peccato in qualcosa. Gli unici passi falsi in campionato delle vespe sono stati commessi proprio lontano da casa. insomma una bella sfida tutta da gustare che per la Juve Stabia potrebbe valere il primato assoluto. Per la Vigor una liberazione dopo un mese nero.