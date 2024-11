Il neonato club amaranto si muove: arriva il centrocampista ex Cosenza, lo stemma e la pagina Instagram. Altri movimenti in arrivo

Novità di giornata in casa LFA Reggio Calabria. La neonata società amaranto sta pian piano ufficializzando e strutturando tutte le proprie componenti e la mossa di oggi è stata la creazione del nuovo logo societario.

Il nuovo stemma

A differenza di quanto accaduto nello scorso fallimento, il club ha scelto una linea molto vicina al marchio precedente, pur differenziandosi per evitare problematiche legali. Il nuovo stemma della LFA ha uno scudo con una R al centro, come tradizione vuole accompagnato da un pallone. A differenza da quanto successo con la scelta del nome, stavolta la scelta ha convinto i tifosi, che stanno commentando positivamente sui social la novità. La squadra amaranto ha aperto, dopo la pagina Facebook, anche un profilo di Instagram e si prepara all’ufficializzazione dei primi calciatori.

Nuovi acquisti

Il primo colpo di calciomercato invece porta il nome di Domenico Mungo. L’ex centrocampista di Cosenza, Teramo e Viterbese è il primo calciatore ufficializzato dalla nuova Reggina: ha firmato un contratto biennale. A breve però dovrebbero arrivare anche Manuel Ricci, Andrea Ingegneri e Gabriel Banco.

Il primo dovrebbe essere prelevato dalla Juve Stabia. Centrocampista classe 1990, arriverebbe a titolo definitivo, dopo le 32 presenze raccolte in C nella stagione 2023/24. Vicini, come detto, anche Ingegneri e Banco: il primo è un difensore centrale classe '92, reduce da due annate fra Mantova e Viterbese. Banco, invece, è un attaccante esterno classe 2002, l’anno scorso alla Pro Sesto segnando 3 reti in 23 partite. Sempre in auge le piste che portano a Barillá, Salandria e Sarao.